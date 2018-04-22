Наконец-то дождались! Впервые Monatik поделился со своими поклонниками снимком самых близких людей – его сыновей. На странице в социальной сети плут разместил снимок и трогательную подпись к нему.

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Что интересно, это первый снимок за очень длительное время, на котором Monatik показывает своих детей. Именно со своими поклонниками художник решил разделить невероятно важный момент в его жизни – когда осуществилась мечта, информирует svodka.net.

Как стало понятно из подписи и геолокации, фото сделано в Диснейленде во Франции. Именно туда знаток привез своих сыновей после концерта, который состоялся накануне в Париже. Как признался Monatik, это была его заветная мечта – показать Диснейленд его сыновьям!

«Впервые я попал в Диснейленд в 27 лет в Гонконге. Благодаря @emma.shymanovych и @p.shymanovych я обрел мечту – детям своим Disneyland показать!!! За что буду всегда несказанно благодарен! И хотя не в моих правилах постить фото #моих… Но запечатлеть осуществление мечты – должен!!! Запомнить этот миг навсегда! Ведь Инстаграм же для этого?!)».

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