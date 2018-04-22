По данным спикера министерства здравоохранения Афганистана Вахида Маджро, 54 человека получили ранения в результате теракта в Кабуле. В результате взрыва пострадали десятки людей Фото: EPA По его информации, 54 человека получили ранения.Взрыв у центра регистрации избирателей в Кабуле произошел сегодня утром. Его устроил террорист-смертник. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Боевики "Талибана" заявили, что не имеют к этому отношения.Ранее сообщалось о девятерых погибших и десятках раненых. Это уже четвертое набег на центр регистрации избирателей за последнюю неделю. На июль 2018 года в стране запланированы парламентские выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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