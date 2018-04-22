Двое воинов - получили ранения, еще два украинские военнослужащие - получили боевое травмирования

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Павлополь и пищевики. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецком, Водяного, Ломакин и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку пищевики, Новотроицкого, Черненко, Гнутово и Талаковка. Кроме этого, во Павлополь и Талаковка агрессор применил БМП, стрелковое оружие - близко Марьинки, Красногоровка, Лебединского, Широкино и Шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополь и Новотроицкого - велся снайперский огонь, передает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении запрещены 120 мм минометы враг применил по украинским позициям близко Новоалександровки, Катериновки и зайцев. С минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и зайцев. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в районе Крымского и Луганского, из гранатометов - неподалеку зайцев, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовка.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб. Двое воинов - получили ранения. Еще два украинские военнослужащие - получили боевое травмирования.

Напомним, в течение суток 20 апреля боевики российско-оккупационных войск осуществили 36 обстрелов позиций украинских защитников.