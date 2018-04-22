Полицейские Великобритании подозревают, что к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен прежний агент ФСБ, работавший под псевдонимом "Гордон", сообщает таблоид Sunday People со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 54-летний "бывший агент ФСБ", предположительно, использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима.

Полиция опасается, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Как отмечает таблоид, полиция полагает, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери. По данным издания, представители британских властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством.

Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, писала газета. Представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать публикацию газеты.

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