|В отравлении Скрипалей Лондон подозревает экс-фсбешника под псевдонимом "Гордон"
|22.04.2018 11:12
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Полицейские Великобритании подозревают, что к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен прежний агент ФСБ, работавший под псевдонимом "Гордон", сообщает таблоид Sunday People со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, 54-летний "бывший агент ФСБ", предположительно, использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима.
Полиция опасается, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Как отмечает таблоид, полиция полагает, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.
Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери. По данным издания, представители британских властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством.
Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, писала газета. Представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать публикацию газеты.