Ромы оставили Лысую Гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли, передает

"Цы ... ан на Лысой горе больше нет", - написал координатор организации Сергей Мазур в Facebook.

По его словам, цыгане не выполнили требование, "только часть покинула лагерь в парке".

Ранее Мазур сообщил, что 19 апреля ромов призвали охотно покинуть территорию парка до 20 апреля.

"Вчера (20 апреля - ред.) они не выполнили требование ... но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - написал Мазур.

По его словам, службам благоустройства осталось вернуть территорию парка в прежнее состояние.

Кроме того, националисты отметили, что другие рейды против незаконных проявлений планируют на следующей неделе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира