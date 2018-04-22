Исследования показали, что люди с более сильным рукопожатием лучше справляются с решением проблем, тестами на память и логику, а также быстрее реагируют.

Ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте, пишет Daily Mail, информирует svodka.net.

Специалисты утверждают, что люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества.

«Мы видим явную связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например, упражнениями со штангой», − заявил один из соавторов исследования Джозеф Ферт.

По мнению ученых, это исследование показывает, что по рукопожатию можно оценить возможные изменения умственных способностей в зрелом и пожилом возрасте.

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