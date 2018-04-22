Часть украинцев рискует со временем остаться без пенсии. Эксперты говорят, причина этого — массовая трудовая миграция, пишет со ссылкой на .

Так, согласно исследованиям международных организаций, львиная часть заробитчан работает неофициально — уезжают без разрешения на работу и знания языка, в будущем они могут быть наказаны пенсией. Это говорится в отчете Международной организации труда (МОТ).

"Общее число трудящихся-мигрантов составляет 1,2 млн человек, или 3,5% от общей численности населения Украины в возрасте 15-70 лет. Краткосрочные трудящиеся-мигранты составляют 82,7% всех трудящихся-мигрантов или 2,9% населения в возрасте 15-70 лет", — говорится в отчете.

47,9% мигрантов не получают дозволение на работу, то есть действительно нарушают закон. В принимающей стране они находятся в качестве туристов или же вовсе живут с просроченными документами. 36,5% украинских мигрантов не владеют языком той страны, куда они отправились на заработки.

Интересно, что несмотря на военную агрессию, Россия остается самой популярной между заробитчан страной, — таковы данные расточитель. Там работает 43,3% всех трудовых мигрантов из Украины. Следом идут Польша, Италия и Чешская Республика.

HR-эксперт Александр Белоус говорит, что главная причина миграции — низкие зарплаты в Украине. Для примера, минимальная зарплата в Литве – 400 евро, в Румынии – 408 евро, в Венгрии – 445 евро, в Польше – 503 евро, а в Украине – только 115,9 евро (эквивалент 3723 грн). Он также добавил, что 60% заробитчан имели работу в Украине до миграции.

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