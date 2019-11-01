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В Минздраве допускают эпидемию дифтерии
01.11.2019 17:54
В Минздраве заявили, что дифтерия в Украине может распространиться до эпидемии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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