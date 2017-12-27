В Украине самоликвидировались еще два банка Апекс-Банк и Промышленно-финансовый банк могут стать финансовыми компаниями Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии в Апекс-Банка (Киев) и Промышленно-финансового банка (Кременчуг) соответственно. Фото:www.capital.ua Эти банки ранее приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица. "Возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое или нефинансовых учреждений сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора", - приводятся в сайте НБУ слова заместителя главы регулятора Екатерины Рожковой. Напомним, Национальный банк констатирует, что банковская система Украины в 2017 году установила мировой рекорд по размеру проблемных кредитов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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