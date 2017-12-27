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В Украине самоликвидировались еще два банка
27.12.2017 16:11
В Украине самоликвидировались еще два банка
Апекс-Банк и Промышленно-финансовый банк могут стать финансовыми компаниями
Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии в Апекс-Банка (Киев) и Промышленно-финансового банка (Кременчуг) соответственно.
В Украине самоликвидировались еще два банка Фото:www.capital.ua

Эти банки ранее приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

"Возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое или нефинансовых учреждений сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора", - приводятся в сайте НБУ слова заместителя главы регулятора Екатерины Рожковой.

Напомним, Национальный банк констатирует, что  банковская система Украины в 2017 году  установила мировой рекорд по размеру проблемных кредитов.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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