|В Украине самоликвидировались еще два банка
|27.12.2017 16:11
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Апекс-Банк и Промышленно-финансовый банк могут стать финансовыми компаниямиНациональный банк Украины отозвал банковские лицензии в Апекс-Банка (Киев) и Промышленно-финансового банка (Кременчуг) соответственно.
Фото:www.capital.ua
Эти банки ранее приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
"Возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое или нефинансовых учреждений сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора", - приводятся в сайте НБУ слова заместителя главы регулятора Екатерины Рожковой.
Напомним, Национальный банк констатирует, что банковская система Украины в 2017 году установила мировой рекорд по размеру проблемных кредитов.
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