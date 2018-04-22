Представители Renova Group отказались комментировать эту ситуацию

"В результате санкций все долларовые банковские счета в США, контролируемые компанией Renova Group, были заблокированы", - сообщили источники Reuters.

Отмечается, что представители Renova Group отказались комментировать эту ситуацию.

Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения Renova Group, однако блокировка сняли после проведения необходимых проверок.

Также источники отметили, что Renova Group и Вексельберг ищут помощи от швейцарских властей, добавив, что правительство Швейцарии способствовал выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5000000 своих акций в Renova Group, чтобы их избежать.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Накануне Forbes подсчитал, что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.

Добавим, что на фоне падения фондового рынка богатые россияне потеряли в совокупности $ 16 млрд."В результате санкций все долларовые банковские счета в США, контролируемые компанией Renova Group, были заблокированы", - сообщили источники Reuters.

Отмечается, что представители Renova Group отказались комментировать эту ситуацию.

Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения Renova Group, однако блокировка сняли после проведения необходимых проверок.

Также источники отметили, что Renova Group и Вексельберг ищут помощи от швейцарских властей, добавив, что правительство Швейцарии способствовал выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5000000 своих акций в Renova Group, чтобы их избежать.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Накануне Forbes подсчитал, что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.

Добавим, что на фоне падения фондового рынка богатые россияне потеряли в совокупности $ 16 млрд.