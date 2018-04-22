Украина и Европейский союз обсудили условия выделения первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины по итогам переговоров министра Александра Данилюка с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи. Подчеркивается, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности, преодоление коррупции и продолжение воплощения структурных реформ, информирует svodka.net.

Кроме того, Домбровскис отметил, что Европейская комиссия положительно оценивает изменения в Украине, однако стране необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.

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