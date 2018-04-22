Пользователи соцсетей сообщают, что им не удается получить доступ к Google. В Роскомнадзоре пока не предоставили комментария "Ведомостям" по поводу блокировки поисковика. Россияне жалуются на доступ к Google Фото: pixabay.com О блокировке ip-адресов Google также сообщил вечером 21 апреля специалист по кибербезопасности Александр Литреев на своем канале "Сайберсекьюрити и Ко." в Telegram.По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около 01.00 22 апреля. Пользователи сети отмечают, что у них возникли проблемы со входом на сайт, также жалуются на трудности при поиске в Google. С проблемами с доступом к поисковику столкнулись и журналисты "Ведомостей".Пользователи в социальных сетях также сообщают, что не удается получить доступ к сайту. Реально не работает гугл, спасибо @roskomnadzor_rf pic.twitter.com/ttnvL0OAVm — Артур (@arthurer1) 21 апреля 2018 г. "Ведомости" направили требование в Роскомнадзор и Google, при этом на момент публикации материала ответа не было.16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Владелец Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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