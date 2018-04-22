Пользователи сообщили о проблемах с доступом к поисковику

Об этом сообщают специалисты в области кибербезопасности, а о последствиях этих действий говорят пользователи в соцсетях, сообщает "Медуза".

Так, о блокировании в соцсетях заявил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который отслеживает "выгрузки" Роскомнадзор. Как следует из данных его мониторинга, оказались заблокированными около 60 IP-адресов сайта google.com.

Некоторые пользователи из России ночью 22 апреля сообщали о проблемах с доступом к google.com и ряда сервисов компании Google. По данным сайта Downdetector на 09:30 по московскому времени, трудности с доступом к google.com хранились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других городов.

При этом российский домен поисковика google.ru работает, отмечает издание.

Напомним, что Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые используются мессенджером Telegram, в список запрещенных сайтов.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджер будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировки, установлено российскими властями.

Санкции связаны с изменениями в закон "О персональных данных", которые вступили в силу в России 1 сентября 2015. Закон обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории РФ. В середине ноября 2016 года в список нарушителей прав субъектов персональных данных была внесена соцсеть LinkedIn. Весной 2017 Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.