Боевики так называемой ДНР привлекают мирных жителей Донбасса для укрепления позиций.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер, публикующийся под ником IgorGirkin, передает со ссылкой на .

‏Отмечается, что в Донецке известный боевик ДНР Евгений Скрипник по позывному "Прапор" ищет добровольцев между мирных жителей для укрепления окопов.

"Срочно нужны рабочие руки для укрепления боевых позиций. Работа опасная, но очень нужная", - пишет боевик в соцсетях и просит обращаться к нему всех желающих.

В сети опубликовали фото с места укрепления позиций террористов мирным населением:

"Копачей постоянно отстреливают. Вот и ищет дураков", "Нет чтоб сразу координаты указывать куда явиться", "Нашел дурачка за четыре пятачка", - прокомментировали случай в соцсетях.

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