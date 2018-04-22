|Боевики ДНР используют на своих позициях мирных жителей: доказательство
|22.04.2018 11:34
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Боевики так называемой ДНР привлекают мирных жителей Донбасса для укрепления позиций.
Об этом на своей странице в Twitter написал блогер, публикующийся под ником IgorGirkin, передает со ссылкой на .
Отмечается, что в Донецке известный боевик ДНР Евгений Скрипник по позывному "Прапор" ищет добровольцев между мирных жителей для укрепления окопов.
"Срочно нужны рабочие руки для укрепления боевых позиций. Работа опасная, но очень нужная", - пишет боевик в соцсетях и просит обращаться к нему всех желающих.
В сети опубликовали фото с места укрепления позиций террористов мирным населением:
"Копачей постоянно отстреливают. Вот и ищет дураков", "Нет чтоб сразу координаты указывать куда явиться", "Нашел дурачка за четыре пятачка", - прокомментировали случай в соцсетях.