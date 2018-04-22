Зоду оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция окружила демонстрантов, были применены спецсредства, несколько правоохранителей вывели Пашиняна из толпы, сообщают "РИА Новости".

Сначала полиция задержала Пашиняна, а затем задержала Микаэляна, который возглавил протест. К месту столкновений прибывают машины скорой помощи.

Как передают "Новости Армении", Пашинян призвал усилить протесты из-за отказа премьер-министра Сержа Саргсяна уйти в отставку.

"Я призываю граждан Армении с удвоенной силой продолжить действия гражданского неповиновения, и сегодня в 19:00 вновь собраться на площади Республики. Вы увидели, что господин Саргсян потерял чувство адекватности, плохо владеет ситуацией, и мы должны продолжить давление до тех пор, пока чувство адекватности у господина Саргсяна не восстановится ", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что протесты носят мирный характер и призвал полицию не препятствовать свободе собраний, если даже они создают определенные ограничения.