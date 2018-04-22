|В Армении задержан лидер протестов Пашинян, - СМИ
|22.04.2018 11:35
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Перед этим состоялась встреча премьера Сержа Саргасяна и Пашиняна, которая продолжалась несколько минут и не дала никаких результатовПолиция Армении задержала лидера протестов Никола Пашиняна.
Фото: Photolur
Зоду оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция окружила демонстрантов, были применены спецсредства, несколько правоохранителей вывели Пашиняна из толпы, сообщают "РИА Новости".
Сначала полиция задержала Пашиняна, а затем задержала Микаэляна, который возглавил протест. К месту столкновений прибывают машины скорой помощи.
Как передают "Новости Армении", Пашинян призвал усилить протесты из-за отказа премьер-министра Сержа Саргсяна уйти в отставку.
"Я призываю граждан Армении с удвоенной силой продолжить действия гражданского неповиновения, и сегодня в 19:00 вновь собраться на площади Республики. Вы увидели, что господин Саргсян потерял чувство адекватности, плохо владеет ситуацией, и мы должны продолжить давление до тех пор, пока чувство адекватности у господина Саргсяна не восстановится ", - сказал он.
Пашинян подчеркнул, что протесты носят мирный характер и призвал полицию не препятствовать свободе собраний, если даже они создают определенные ограничения.
Отметим, что утром 22 апреля в отеле "Мариотт" состоялась встреча Саргсяна и Пашиняна, которая продолжалась несколько минут и не дала никаких результатов.
Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян заявляет, что "другие деятели" смогут взять управление страной после решения проблемы Карабаха и обеспечения безопасного развития государства.
Как известно, в Ереване с 13 апреля продолжаются массовые акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсян премьер-министром страны, по новой Конституции имеет всю полноту власти.
Сторонники оппозиции обвиняют его в том, что он не выполнил своего обещания не претендовать на должность премьер-министра после окончания своего второго пятилетнего срока на посту президента. Они также считают, что он не выполнил своих предвыборных обещаний в течение 10 лет пребывания у власти.