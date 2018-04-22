На видео машина, что, как сообщается, принадлежит народному депутату Владимиру Арьеву, осуществляет разворот в неустановленном месте, нарушая ПДД. Запись обнародовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в ответ на вчерашний пост Арьева в Facebook, в котором тот сравнил патрульную полицию с ГАИ, передает

"16.04.2018 года, в связи с проведением мероприятий в Киеве, КГГА приняло решение об ограничении движения транспортных средств по улице Крещатик. В общем, Крещатик перекрывается практически каждый выходной день и все (даже гости столицы) знают об этом", - пояснил правоохранитель.

По его словам, движение транспорта переправляется и на другие улицы, в соответствии с ограничением.

"Просматривая видео, мы можем увидеть, что водители других транспортных средств, выполняя требования ПДД, осуществляют поворот направо и только господин Арьев, как член ПАСЕ (одним из принципов деятельности которой является обеспечение верховенства права), решает осуществить разворот в неустановленном месте, создавая препятствие для других участников движения и заставляя их изменить скорость движения. По моему мнению, - это довольно грубое нарушение не только ПДД, но и прав других граждан-участников дорожного движения", - подчеркнул Билошицкий.

Он рассказал, что своими действиями Арьев, действительно, создал угрозу другим участникам дорожного движения и его действия могли быть квалифицированы как создание аварийной ситуации. За указанное преступление может быть составлен соответствующий протокол и осуществлено временное изъятие удостоверения водителя, поскольку санкция соответствующей статьи закона предусматривает возможное лишение водителя права управления авто на срок от 6 месяцев до одного года.

Однако, по словам Билошицкого, патрульными полицейскими действия водителя были расценены по более мягкой квалификации - он был привлечен к ответственности за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществления поворота.

"Владимир Игоревич пишет сравнение с Европой, но я никогда не видел, чтобы народные избранники европейских стран, нарушая правила, называли это "формальностью" и обосновывали занятость в исполнении (бесспорно) важного дела - подготовке сюжета телепередачи", - написал он.

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