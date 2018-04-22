|США призвали Украину поднять цены на газ
|22.04.2018 11:38
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Вашингтон призвал Киев удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ, в том числе создание антикоррупционного суда.
США призвали Украину поднять цены на газ для населения и создать антикоррупционный суд. Об этом исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным, сообщила спикер американского ведомства Хизер Науэрт, пишет РИА Новости, информирует svodka.net.
«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту», — сказала Науэрт.
Стороны также обсудили российскую агрессию по отношению Украины, в том чисе аннексию Крыма. Американская сторона призвала Россию к выполнению минских соглашений.
«Салливан вновь подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии», — написала она в Twitter.
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Общение прошло 21 апреля на полях встречи Большой семерки на уровне глав внешнеполитических ведомств в Торонто.