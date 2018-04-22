"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли"

"Ци ... ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории", - сообщает в Facebook представитель движения Сергей Мазур.

"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние. Другие рейды против незаконных проявлений ци..н планируем на следующей неделе. Всех желающих увидомимо", - добавил Мазур.

Напомним, что в четверг, 19 апреля, активисты ультраправых организаций "Традиции и порядок" и С14 провели собственный рейд - искали водителей запрещенного российского сервиса "Яндекс.Такси".