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Представители С14 сожгли лагерь цыган в Киеве
22.04.2018 11:42
Представители С14 сожгли лагерь цыган в Киеве
"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли"
Участники националистического движения С14 сожгли лагерь цыган на Лысой горе в Киеве.
Представители С14 сожгли лагерь цыган в Киеве Фото: facebook.com

"Ци ... ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории", - сообщает в Facebook представитель движения Сергей Мазур.

"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние. Другие рейды против незаконных проявлений ци..н планируем на следующей неделе. Всех желающих увидомимо", - добавил Мазур.

Напомним, что в четверг, 19 апреля, активисты ультраправых организаций "Традиции и порядок" и С14 провели собственный рейд - искали водителей запрещенного российского сервиса "Яндекс.Такси".

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