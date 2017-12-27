В среду, 27 декабря, Киев замер в 9-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

По состоянию на 15:26 в центре Киева практически не двигались автомобили. В частности, стоял бульвар Тараса Шевченко, Дружбы народов, Леси Украинки, улицы Крещатик, Владимирская, Саксаганского, Большая Житомирская, Грушевского, Шелковичная.

Также был заблокирован проезд по Набережном шоссе, где проводятся ремонтные работы и произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

Стоит отметить, что мосты на левый берег столицы практически пустые - там можно проехать беспрепятственно. Однако на левом берегу ситуация с движением не лучше, чем в центре.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на время новогодних, а также рождественских праздников общественный транспорт столицы Украины будет работать бесперебойно .

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