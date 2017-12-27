|Киев остановился в 9-балльных пробках
|27.12.2017 16:12
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В среду, 27 декабря, Киев замер в 9-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.
По состоянию на 15:26 в центре Киева практически не двигались автомобили. В частности, стоял бульвар Тараса Шевченко, Дружбы народов, Леси Украинки, улицы Крещатик, Владимирская, Саксаганского, Большая Житомирская, Грушевского, Шелковичная.
Также был заблокирован проезд по Набережном шоссе, где проводятся ремонтные работы и произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.
Стоит отметить, что мосты на левый берег столицы практически пустые - там можно проехать беспрепятственно. Однако на левом берегу ситуация с движением не лучше, чем в центре.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на время новогодних, а также рождественских праздников общественный транспорт столицы Украины будет работать бесперебойно.
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