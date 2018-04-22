|В Японии скончался самый старый человек на Земле
|22.04.2018 11:44
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На территории Японии умерла Наби Тадзима самая старая женщина и человек на планете, которой на момент смерти было 117 лет, передает Associated Press.
Согласно информации издания, женщина скончалась поздним вечером в субботу, 21 апреля, в госпитале поселка Кикай, в котором она пребывала с января 2018 года. Причиной смерти стала старость женщины.
Отметим, что Таджима родилась 4 августа 1900 года, оставив за жизнь более 160 потомков. Ее считали самым старым человеком на Земле с 15 сентября 2017 года после того, как умерла жительница Ямайки Вайолет Моссе-Браун, которой было 118 лет.
После Наби старейшим человеком в мире стала японка Тие Мияко, которой через десять лет исполнится 117 лет.
Как сообщал svodka.net ранее, каскадер Верн Тройер, который прославился после исполнения роли миниатюрного клона доктора Зло в фильмах про Остина Пауэрса, скончался в субботу, 21 апреля. На момент смерти мужчине было 49 лет. Однако в сообщении о смерти актера нет информации о причинах.
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