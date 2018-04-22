В Госдепе США призвали удвоить усилия по реформированию

"Исполняющий обязанности госсекретаря вновь заверил в поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить усилия по реформированию и выполнить программы МВФ, создав по-настоящему независимый Антикоррупционный суд и подняв газовые тарифы до уровней импортного паритета" , - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Напомним, что правительство приняло решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут. МВФ этот шаг раскритиковал.

Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня и создание Антикоррупционного суда - это две главные требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы. Однако, согласно действующей методике определения цены на газ по импортным паритету розничные тарифы для населения необходимо резко повысить - с 6,9 грн за кубометр примерно до 10,75 грн за кубометр.

Украинская власть на такой шаг пойти не готова, и по неофициальным данным, Кабмин предложил МВФ другой вариант методики. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал. К октябрю 2019 цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам примерно на 16%.