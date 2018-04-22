В компании Twitter заявили, что бизнес-модель "Лаборатории Касперского" противоречит бизнес-практикам, используемым соцсетью. По мнению Евгения Касперского, запрет нарушает принцип свободы слова Фото: EPA По его словам, о запрете "Лабораторию Касперского" проинформировал в конце января коротким письмом неназванный сотрудник Twitter.В документе отмечалось, что бизнес-модель компании противоречит бизнес-практикам, используемым соцсетью. Запрет распространяется на все аккаунты в Twitter, принадлежащие "Лаборатории Касперского".Касперский подчеркнул, что его компания не нарушала никаких правил соцсети, и отметил, что "Лаборатория Касперского" использует такую же бизнес-модель, как и все остальные субъекты в сфере кибербезопасности: предоставляет пользователям продукты и услуги и получает за это деньги. По мнению Касперского, запрет нарушает принцип свободы слова.В Twitter подтвердили агентству Reuters, что "Лаборатория Касперского" больше не может размещать в соцсети свою рекламу, сославшись на заявления американских властей о связях этой компании с российской разведкой.В сентябре 2017 года все государственные учреждения США обязали отказаться от использования антивирусов "Лаборатории Касперского". Министерство внутренней безопасности США заявило, что "Лаборатория Касперского", вероятно, сотрудничает с российскими спецслужбами и Кремлем, следовательно использование ее программного обеспечения может угрожать национальной безопасности США и помогать осуществлению кибератак.В ответ компания подала в суд на министерство.В декабре использование антивирусов "Лаборатории Касперского" запретили в правительственных учреждениях Великобритании и в госструктурах Литвы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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