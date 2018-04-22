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Twitter запретил "Лаборатории Касперского" размещать рекламу в соцсети
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22.04.2018 11:55
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В компании Twitter заявили, что бизнес-модель "Лаборатории
Касперского" противоречит бизнес-практикам, используемым соцсетью.
По мнению Евгения Касперского, запрет нарушает принцип свободы
слова Фото: EPA По его словам, о запрете "Лабораторию Касперского"
проинформировал в конце января коротким письмом неназванный
сотрудник Twitter.В документе отмечалось, что бизнес-модель
компании противоречит бизнес-практикам, используемым соцсетью.
Запрет распространяется на все аккаунты в Twitter, принадлежащие
"Лаборатории Касперского".Касперский подчеркнул, что его компания
не нарушала никаких правил соцсети, и отметил, что "Лаборатория
Касперского" использует такую же бизнес-модель, как и все остальные
субъекты в сфере кибербезопасности: предоставляет пользователям
продукты и услуги и получает за это деньги. По мнению Касперского,
запрет нарушает принцип свободы слова.В Twitter подтвердили
агентству Reuters, что "Лаборатория Касперского" больше не может
размещать в соцсети свою рекламу, сославшись на заявления
американских властей о связях этой компании с российской
разведкой.В сентябре 2017 года все государственные учреждения
США обязали отказаться от использования антивирусов
"Лаборатории Касперского". Министерство внутренней
безопасности США заявило, что "Лаборатория Касперского", вероятно,
сотрудничает с российскими спецслужбами и Кремлем, следовательно
использование ее программного обеспечения может угрожать
национальной безопасности США и помогать осуществлению кибератак.В
ответ компания подала в суд на министерство.В декабре использование
антивирусов "Лаборатории Касперского" запретили в
правительственных учреждениях Великобритании и в
госструктурах Литвы.
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