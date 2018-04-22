В субботу в рамках протестов против премьер-министра Сержа Саргасяна полиция Армении задержала 102 человек

Об этом говорится в его ответе на открытое письмо группы выпускников фонда "Луйс", сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Принятие мной должности премьер-министра было обусловлено одним обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направлены на достойное решение Арцахской проблемы (проблемы Карабаха) усилия", - отметил Саргсян .

"В моем представлении, указанные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели", - добавил он.

Добавим, что Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Как известно, в Ереване с 13 апреля продолжаются массовые акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсян премьер-министром страны, по новой Конституции имеет всю полноту власти.

Сторонники оппозиции обвиняют его в том, что он не выполнил своего обещания не претендовать на должность премьер-министра после окончания своего второго пятилетнего срока на посту президента. Они также считают, что он не выполнил своих предвыборных обещаний в течение 10 лет пребывания у власти.