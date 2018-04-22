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Протесты в Армении Премьер-министр заявил, когда "другие деятели" смогут управлять страной
22.04.2018 11:58
Протесты в Армении Премьер-министр заявил, когда "другие деятели" смогут управлять страной
В субботу в рамках протестов против премьер-министра Сержа Саргасяна полиция Армении задержала 102 человек
Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявляет, что "другие деятели" могут взять управление страной после решения проблемы Карабаха и обеспечения безопасного развития государства.
Протесты в Армении Премьер-министр заявил, когда "другие деятели" смогут управлять страной Серж Саргсян. Фото: ЕРА

Об этом говорится в его ответе на открытое письмо группы выпускников фонда "Луйс", сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Принятие мной должности премьер-министра было обусловлено одним обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направлены на достойное решение Арцахской проблемы (проблемы Карабаха) усилия", - отметил Саргсян .

"В моем представлении, указанные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели", - добавил он.

Добавим, что Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Как известно, в Ереване с 13 апреля продолжаются массовые акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсян премьер-министром страны, по новой Конституции имеет всю полноту власти.

Сторонники оппозиции обвиняют его в том, что он не выполнил своего обещания не претендовать на должность премьер-министра после окончания своего второго пятилетнего срока на посту президента. Они также считают, что он не выполнил своих предвыборных обещаний в течение 10 лет пребывания у власти.

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