|Миротворец предоставит ГПУ запись разговора Онищенко с загадочным россиянином
|22.04.2018 12:01
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Центр «Миротворец» заявляет, что в его распоряжении есть записи разговора беглого нардепа Александра Онищенко с гражданином РФ в Израиле.
Об этом говорится на странице «Миротворца» в Facebook, информирует svodka.net.
«Вы не поверите, но у центра «Миротворец» тоже есть записи беглого Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже очень любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора», — говорится в сообщении.
«Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию», — добавили в «Миротворце».
В комментариях представители центра отметили, что обнародуют записи только после того, как передадут их в Генпрокуратуру.
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