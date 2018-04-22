Центр «Миротворец» заявляет, что в его распоряжении есть записи разговора беглого нардепа Александра Онищенко с гражданином РФ в Израиле.

Об этом говорится на странице «Миротворца» в Facebook, информирует svodka.net.

«Вы не поверите, но у центра «Миротворец» тоже есть записи беглого Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже очень любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора», — говорится в сообщении.

«Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию», — добавили в «Миротворце».

В комментариях представители центра отметили, что обнародуют записи только после того, как передадут их в Генпрокуратуру.

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