Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в спецзаседании глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" в Канаде 22 апреля. На заседании обсудят российскую агрессию, санкции против РФ и энергетическую безопасность. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В преддверии встречи "Большой семерки" в Торонто Климкин обсудил реформы в Украине с главой Госдепартамента США Фото: ЕРА "Украина заинтересована в продолжении постоянной поддержки государствами "Большой семерки", в частности, в вопросах противодействия продолжающейся российской агрессии, уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, деоккупации Крыма, противодействия пропаганде и гибридным угрозам, проблематики энергетической безопасности, санкций против РФ, поддержки реформ в Украине", – сказано в сообщении.Также отмечается, что участие Климкина в мероприятии "будет помогать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году".Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.21 апреля 2018 года в преддверии встречи в Торонто временно исполняющий обязанности главы Государственного департамента США Джон Салливан встретился с Климкиным. В Госдепартаменте призвали Киев удвоить усилия по проведению реформ и выполнению программы Международного валютного фонда, в частности, повысить цены на газ и создать независимый антикоррупционный суд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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