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В Торонто сегодня состоится специальное заседание по Украине в рамках G7
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22.04.2018 12:03
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в
спецзаседании глав внешнеполитических ведомств стран "Большой
семерки" в Канаде 22 апреля. На заседании обсудят российскую
агрессию, санкции против РФ и энергетическую безопасность. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В преддверии встречи
"Большой семерки" в Торонто Климкин обсудил реформы в Украине с
главой Госдепартамента США Фото: ЕРА "Украина заинтересована в
продолжении постоянной поддержки государствами "Большой семерки", в
частности, в вопросах противодействия продолжающейся российской
агрессии, уважения суверенитета и территориальной целостности
нашего государства, деоккупации Крыма, противодействия пропаганде и
гибридным угрозам, проблематики энергетической безопасности,
санкций против РФ, поддержки реформ в Украине", – сказано в
сообщении.Также отмечается, что участие Климкина в мероприятии
"будет помогать надлежащему отражению "украинского вопроса" в
дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году".Россия
аннексировала
Крым после незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.21 апреля
2018 года в преддверии встречи в Торонто временно исполняющий
обязанности главы Государственного департамента США Джон Салливан
встретился с Климкиным. В Госдепартаменте призвали Киев
удвоить усилия по проведению реформ и выполнению программы
Международного валютного фонда, в частности, повысить цены на газ и
создать независимый антикоррупционный суд.
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