Появились подробности касательно последних приготовлений Нацбанка, перед тем как в Украине в оборот введут новые гривневые монеты

Как сообщалось ранее, 27 апреля в Украине в обращении появятся новые монеты — одна гривна, которая будет существенно отличаться от той, что сейчас, и две гривны, которых еще до сих пор не было, пишет со ссылкой на .

Уже в скором времени, бумажные купюры номиналами один, два, пять и десять гривен вообще перестанут печатать, чтобы их заменили металлические деньги.

Так, по подсчетам Нацбанка, государство в будущем сэкономит миллиард гривен.

А пока, станки для чеканки монет работают круглосуточно, изготовляя новые украинские деньги.

«Сплав очень дорогой и следовательно было решено заменить алюминий и бронзу на сталь. Если бы мы сегодня отчеканили одну гривну, она бы стоила гораздо дороже, чем номинал одной гривны», — рассказали в Монетном дворе.

Там же пояснили, время службы бумажных денег — год. Металлических — 20 лет. Новая гривневая монета теперь больше похожа на одну копейку. Копейка была 16 миллиметров, гривна — 18. На монете изображен Владимир Великий.Изображения, которые были на бумажных деньгах, решили частично сохранить и на монетах. Две гривны немного большего размера — 20 миллиметров. Такого же серебристого цвета. Вместо герба — Ярослав умный.

Всего Монетному двору заказали 140 млн одногривневых монет и 145 млн — двугривневых.

Как уже сообщалось ранее, выпуск новых монет связан с девальвацией гривны.

Об этом заявил экономист .

«С момента введения гривна обесценилась в 15 раз и структура цен и денежного оборота уже не соответствует реальности. Изъятие из оборота 1, 2, 5 и 10 копеек, чеканка монет вместо банкнот — абсолютно правильный шаг. Это дешевле и монеты более долговечны. В ЕС одна монета, а именно мелкая, 1 цент стоит 32 копейки. То есть самая мелкая монета в ЕС это 32 копейки. А у нас 1 копейка в 32 раза меньше. Это полный нонсенс», — говорит знаток.

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