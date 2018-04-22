|Донецкая фильтровальная станция начала восстановление работы – Жебривский
|22.04.2018 12:08
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Донецкая фильтровальная станция начала восстановления своей работы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает
"Утром работники ДФС вышли на работу в сопровождении наблюдателей и приступили к установке оборудования. Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию на теперь уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться в Авдеевку. К вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена ", - отметил Жебривский.
Напомним, возобновление работы ДФС было запланировано на 22 апреля.
Как сообщал , Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.
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