Премия American Music Awards определила победительницу в одной из важнейших номинаций - Artist of the Decade (Артист десятилетия - ред.).

Ею стала знаменитая кантри-поп-певица Тейлор Свифт.

Такая информация появилась на официальной страничке премии в Instagram. Сообщается, что у Свифт на счету аж 23 премии AMA, что является практически рекордом, ведь больше только наград получил Майкл Джексон - 24 статуэтки.

Церемония вручения American Music Awards пройдет 24-го ноября в Лос-Анджелесе, где Тейлор споет все свои главные хиты. Кроме этого, певица также номинирована в категориях Артист года, Лучший клип, Лучшая поп/рок-артистка, Лучший поп/рок-альбом и Лучший нынешний актер, сообщает bigmir.net.





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