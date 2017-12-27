Сегодня в Киеве, по состоянию на 15.15, уровень пробок достиг отметки в 8 баллов. Об этом сообщает корреспондент .

Так, согласно данным сервиса “Google Maps”, традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро “Театральная”, “Льва Толстого”, “Университет”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности” и “Дворец спорта”.

Кроме того, имеются проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах. Кроме того, пробка образовалась на проспектах Победы (от центра и цирка в обе стороны) Воздухофлотском (в обе стороны), улице Крещатик в сторону Бессарабского рынка, и на участке дороги от Совских прудов и до станции метро “Петровка” (на разных “отрезках” пути в обе стороны).

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах высокий Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая. Затруднено движение на бульваре Дружбы Народов в сторону моста Патона, а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро в обе стороны (ДТП и ремонтные работы).

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода, на улице Саксаганского и Дарницкой площади (и близлежащих улицах). Кроме того, имеются проблемы с движением на Окружной дороге и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская.

На данный момент движение затруднено на мостах Южном и Патона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира