|В России выпал снег (ВИДЕО)
|22.04.2018 12:09
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В субботу, 22 апреля, снегопад обрушился на ряд регионов России.
Он затронул, в частности, Пермский край, Кировскую и Нижегородскую области, а также северные города РФ, информирует svodka.net.
Пользователи в соцсетях делятся ощущениями и утверждают, что снега намело по колено.
«22 апреля. Пошел отгребать снег. 40 см за ночь», — говорит житель города Вахруши Кировской области.
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Снегопад стал продолжением сильнейшего урагана, который накануне, 21 апреля, обрушился на Москву и Подмосковье. Скорость ветра, по словам метеорологов, достигала 30 метров в секунду.
Согласно данным метеостанции ВДНХ, количество осадков, которое выпало в Москве с ливнями, составило шесть миллиметров. Наибольшее зафиксировано на метеостанции Черусти — 20 мм.