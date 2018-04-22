Четверо украинцев проникли в зону отчуждения под Чернобылем с целью экстремального туризма, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В отношении "сталкеров" составлены административные протоколы Фото: dpsu.gov.ua 21 апреля нарушителей обнаружили пограничники Житомирского отряда."Задержали четырех украинцев, которые незаконно попали в зону отчуждения с целью экстремального туризма. В отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" – сказано в сообщении.Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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