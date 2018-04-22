Четверо украинцев проникли в зону отчуждения под Чернобылем с целью
экстремального туризма, сообщили в Государственной пограничной
службе Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В отношении "сталкеров" составлены административные протоколы Фото:
dpsu.gov.ua 21 апреля нарушителей обнаружили пограничники
Житомирского отряда."Задержали четырех украинцев, которые незаконно
попали в зону отчуждения с целью экстремального туризма. В
отношении правонарушителей составлены административные материалы за
нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению" – сказано в
сообщении.Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле
1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных
катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий,
принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую
оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с
ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1"
2011 года.
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