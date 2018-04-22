|В США похоронили экс-первую леди (видео)
|22.04.2018 12:13
|
В состоялась церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой , сообщают со ссылкой на NBC, передает
Проститься с женой экс-президента Джорджа Буша-старшего пришли примерно 1,5 тыс. человек. Среди них были нынешняя первая леди Меланья Трамп, прежний президент Билл с супругой Хиллари, а также предшественник Трампа и его жена Мишель.
Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Барбары .
"Чтобы избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности, а также из уважения к семье , президент Трамп не будет присутствовать на мероприятии", - говорится в заявлении.