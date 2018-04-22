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В США похоронили экс-первую леди (видео)
22.04.2018 12:13
В США похоронили экс-первую леди (видео) По теме:

В состоялась церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой , сообщают со ссылкой на NBC, передает

Проститься с женой экс-президента  Джорджа Буша-старшего пришли примерно 1,5 тыс. человек. Среди них были нынешняя первая леди Меланья Трамп, прежний президент Билл  с супругой Хиллари, а также предшественник Трампа  и его жена Мишель.

 

 

Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Барбары .

"Чтобы избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности, а также из уважения к семье , президент Трамп не будет присутствовать на мероприятии", - говорится в заявлении.







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