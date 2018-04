В состоялась церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой , сообщают со ссылкой на NBC, передает

Проститься с женой экс-президента Джорджа Буша-старшего пришли примерно 1,5 тыс. человек. Среди них были нынешняя первая леди Меланья Трамп, прежний президент Билл с супругой Хиллари, а также предшественник Трампа и его жена Мишель.

Barbara Bush's grandsons carry her casket from St. Martin's Episcopal Church. They are followed by George H.W. Bush, pushed in a wheelchair by son George W. Bush.