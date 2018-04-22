Австралийский ученик в возрасте 12 лет украл у собственной матери кредитною карточку, благодаря которой отдыхал на острове Бали на протяжении четырех дней в наилучших условиях. О курьезном инциденте пишет The Mirror.

Так, мальчик купил билет на самолет в дешевой авиационной компании, которая, как узнал он в интернете, не проверяет документы и не требует присутствия родителей при перелете. Рейс был запланирован на будний день, следовательно ему пришлось пропустить школу, а также выманить у бабушки собственные документы.

А аэропорту ученик зарегистрировался, воспользовавшись услугой самообслуживания, а прилетев из Сиднея в Перт, отправился в Денпасар, на Бали. По словам парня, его удивило то, что никто не спросил, почему он путешествует одиночку.

"Они только спросили мой ученический билет и паспорт, чтобы удостовериться, что мне уже исполнилось 12 лет и я не в начальной школе", - поделился парень с прессой.

Родители узнали об исчезновении сына только после звонка со школы, учителя которой рассказали о том, что ученик не появился на занятиях. А турист в это время проводил время в 4-звездочном отеле "All seasons" и ни в чем себе не отказывал.

"Словами не описать, что я почувствовала, когда узнала, как мой сын далеко находится", - прокомментировала случай мама. Также женщина сообщила, что к такому поступку дитя, который "не любит слышать отказов", прибег после конфликта с родителями. После определения места его нахождения , школьника безотлагательно доставили домой.

Как сообщал svodka.net.uа, в США в в семье Джей и Катери Швандт из Мичигана, которая воспитывает 13 сыновей, родился еще один мальчик . Ребенок родился в среду, 18 апреля. Его рост составил 53 см, а вес - 3,7 кг

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