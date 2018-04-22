набег смертника в Кабуле, который в офисе президента Афганистана Ашраф Гани назвали "массовой резней", унес жизни уже, по меньшей мере, 41 человека. Ответственность за набег взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", передает со ссылкой на NPR.

"Местные СМИ сообщили, что там было два смертника. Один из них подорвал свое взрывное устройство у ворот шиитского культурного центра - взрыв также повредил иранское информационное агентство", - сообщил корреспондент NPR из Афганистана.

После атаки, "Исламское Государство" взяло на себя ответственность. "Талибан" также выдал собственное заявление, сообщив, что не причастен к нападению.

Как сообщал 22 апреля в афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей.

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