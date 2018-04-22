В Киеве на Майдане Независимости собрали митинг в поддержку народного депутата Надежды Савченко, который находится под арестом, передает

"Сегодня, 22 апреля, - ровно месяц как Надежду посадили под арест", - отметила сестра нардепа Вера Савченко.

По словам корреспондента в настоящее время на Майдане собралось около 20 активистов, которые пришли с плакатами в поддержку Надежды Савченко.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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