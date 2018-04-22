Активисты общественной организации «Совет общественной безопасности» привели под Генкосульство России в Одессе переодетых в ватники бездомных, которые держали плакаты с надписью «Я — россиянин, давай обнимемся».

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Бездомные расположились у входа Генконсульства с водкой и плакатами «Я -россиянин, давай обнимемся», информирует svodka.net.

По словам главы организации Марка Гордиенко, целью акции было привлечение внимания к существованию российского дипучреждения в городе.

«На пятом году войны здесь продолжает существовать резидентура ФСБ, следовательно завтра-послезавтра мы посетим партийные офисы тех партий, которые имеют свои фракции в городском и областном советах с требованием, чтобы они на ближайшей сессии обратились к президенту и премьер-министру с требованием закрыть Генконсульство РФ в Одессе, — пояснил Гордиенко. — Это инсталляция российского мира в ответ на гибридный флешмоб, который запустили пиарщики ФСБ «Я — русский, давай обнимемся» или «Я — украинец, давай обнимемся»».

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svodka.net/

svodka.net/

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