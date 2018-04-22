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В Киеве около 20 человек митингуют в поддержку Савченко
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22.04.2018 12:27
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Митингующие в поддержку внефракционного нардепа Надежды Савченко
держат в руках плакаты с надписями "Свободу Савченко" и "Надежда
есть". Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 марта
суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: EPA Около
стелы Независимости на Майдане Незалежности собрались до двух
десятков человек, которые держат в руках плакаты с надписями
"Свободу Савченко" и "Надежда есть".Участники акции призывают
прохожих выступить в поддержку Савченко, скандируют: "Волю
Савченко".В это же время у подножия стелы около десятка людей
пожилого возраста с государственным флагом Украины проводят акцию
под символическим названием "Революция не закончилась". Участники
этого митинга подчеркивают необходимость смены власти в Украине.Обе
акции проходят мирно, отмечает корреспондент агентства,
значительного интереса со стороны прохожих и правоохранителей они
не вызывают.Сестра нардепа Вера Савченко написала в Facebook:
"Сегодня 22 апреля – ровно месяц как Надежду
посадили"."Полиграф Надежда прошла! Результаты от нас контора
прячет", – добавила Вера Савченко.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553623231683840&id=100011085030149
22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко
неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права залога. В этот же день она объявила
голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что Савченко и
глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.17 апреля
Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с
использованием полиграфа. Для этого она приостанавливала голодовку.
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