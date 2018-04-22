Митингующие в поддержку внефракционного нардепа Надежды Савченко держат в руках плакаты с надписями "Свободу Савченко" и "Надежда есть". Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: EPA Около стелы Независимости на Майдане Незалежности собрались до двух десятков человек, которые держат в руках плакаты с надписями "Свободу Савченко" и "Надежда есть".Участники акции призывают прохожих выступить в поддержку Савченко, скандируют: "Волю Савченко".В это же время у подножия стелы около десятка людей пожилого возраста с государственным флагом Украины проводят акцию под символическим названием "Революция не закончилась". Участники этого митинга подчеркивают необходимость смены власти в Украине.Обе акции проходят мирно, отмечает корреспондент агентства, значительного интереса со стороны прохожих и правоохранителей они не вызывают.Сестра нардепа Вера Савченко написала в Facebook: "Сегодня 22 апреля – ровно месяц как Надежду посадили"."Полиграф Надежда прошла! Результаты от нас контора прячет", – добавила Вера Савченко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553623231683840&id=100011085030149 22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.17 апреля Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Для этого она приостанавливала голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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