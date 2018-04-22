Они родились в рубашке. Самая патовая ситуация в их жизни непременно оборачивается в их пользу. Этим знакам Зодиака неизвестен горький вкус поражения. Они идут по жизни, улыбаясь, пишет со ссылкой на .

Фортуна часто очень переменчива, сегодня она дарит вам немыслимые подарки, а завтра может повернуться спиной.

А вот три знака Зодиака всю жизнь находятся под невидимой защитой. Неведомые силы ведут их по жизни, освящая путь и оберегая от ошибок.

Конечно, далеко не все представители этих знаков Зодиака рождены под столь счастливой звездой. Но, в ходе многолетних исследований, астрологи заметили, что три знака Зодиака идут по жизни легче других. Проблемы и горести магическим образом обходят их стороной.

Телец



Запах денег Телец никогда не пропустит. Этот родной запах он ощутит сразу и конечно воспользуется шансом. Среди всех знаков Зодиакального круга, именно Тельцы практически никогда не живут в бедности.

Звезда удачи сопутствует этому знаку в бизнесе. Телец интуитивно знает, куда направить свои силы, чтобы извлечь максимальную прибыль. Подсказки судьбы указывают ему самый легкий путь к обогащению.

Также Телец никогда не гонится за мимолетными приключениями. Он тщательно выбирает спутника на всю жизнь. И тут удача часто на его стороне, она сводит Тельца и идеальным партнером.

Да встреча может произойти не сразу. Но, ожидание будет того стоить. Выждав время Телец, обретет свою истинную любовь и познает настоящее счастье. Если не сердить судьбу и благодарить за покровительство, то все неудачи в жизни обойдут Тельцов стороной.

Водолей



Он не любит строить далеко идущих планов и поистине умеет наслаждаться моментом. Водолей не забивает себе голову лишними переживаниями. То, что должно произойти, и так произойдет, так зачем раньше времени нагнетать обстановку.

Мелкие неприятности он забывает очень быстро, стараясь находить для себя положительные моменты. Такое отношение к жизни при покровительстве звезд помогает Водолею достичь внутренней гармонии.

А если ты живешь в мире, со своим внутренним «Я», то будешь счастлив практически в любой ситуации. Именно легко отношение к жизни, дает Водолею необходимую энергию двигаться дальше, и делать каждую минуту жизни незабываемой.

Ведь если человек не ропщет на судьбу, а благодарит ее и принимает все с колоссальным оптимизмом, то в его жизни часто происходят только положительные изменения. Позитивные мысли, как магнит притягивают к нам счастливые события.

Так что больше позитива, и все непременно будет, так как вы задумали!

Стрелец



Свободолюбивый знак не терпит условностей и старается уничтожить все сковывающие его рамки. Он никогда не идет на поводу у стереотипов. Стрелец живет так, как хочет и судьба всячески помогает ему в этом.

Если он о чем-то мечтает, то искренне. Желания стрельца идут из глубины его сердца, может, следовательно звезды очень часто исполняют его желания. Стрелец долго не думает над осуществлением своих планов. Решения даются ему быстро, и часто — это правильный выбор.

Ведь если что-то сильно хотеть, то рано или поздно желание обязательно осуществится. Главное не поддаваться панике и не настраивать себя на плохое. Именно по этому принципу чаще только и живут Стрельцы.

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