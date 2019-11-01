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Пристайко заявил о подготовке нового обмена с РФ
01.11.2019 18:30
Пристайко заявил, что Украина и РФ готовятся к новому обмену заключенными
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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