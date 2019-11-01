Погода, Новости, загрузка...
Пристайко заявил о подготовке нового обмена с РФ
01.11.2019 18:30
Пристайко заявил, что Украина и РФ готовятся к новому обмену заключенными Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 