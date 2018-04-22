Во втором полугодии 2018 года запланировано внедрение услуги по замене паспорта в форме книжечки на ID-карту по желанию. Сегодня такая замена возможна только в случае изменения фамилии, порчи или утраты паспорта, а также по желанию при достижении 25- и 45-летнего возраста.

«С 17 апреля признан утратившим силу приказ МВД, который утверждал Порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года. Указанное решение принято в рамках реформирования системы документирования и с учетом того, что паспорт гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года уже длительное время не выдается ни в одном подразделении миграционной службы», — сообщили в пресс-службе Госмиграции, информирует svodka.net.

Вместе с тем, возможность по-прежнему можно вклеить фотографию в такой паспорт по достижении 25-и 45-летнего. Эти нормы, как пишут в ведомстве, прописаны в других нормативно-правовых актах. Чтобы вклеить фото, нужно обратиться в подразделение Государственной миграционной службы или центр предоставления админуслуг (ЦНАП). Таким образом, по-прежнему по достижении 25-и 45-летнего возраста человек может самостоятельно определиться, вклеить фото в паспорт в форме книжечки или оформить ID-карту.

«Постепенное введение ID-карты без принуждения граждан к замене документов осуществляется в соответствии с опытом европейских стран и во избежание ажиотажа и дополнительных очередей. На сегодняшний день уже более 70 центров предоставления админуслуг в различных регионах Украины предоставляют услуги по оформлению биометрических документов. Как показывает практика, введение этих услуг в ЦНАП существенно улучшает ситуацию с очередями и доступностью услуг для граждан», — говорится в сообщении.

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