Японку Наби Таджиму признали самым старым человеком планеты семь месяцев назад. Таджима воспитала девять детей и имела более 160 потомков Фото: 117 year old Nabi Tajima world's oldest living person / Facebook Таджима родилась 4 августа 1900 года.Эту японку признали самым старым человеком планеты после смерти 15 сентября 2017 года в возрасте 117 лет Виолет Мосс Браун из Ямайки, сообщалось на сайте Общества геронтологических исследований.Таджима воспитала девять детей и имела более 160 потомков.Associated Press пишет, что Таджима умерла в больнице в поселке Кикай в префектуре Кагосима. Ее госпитализировали в январе.Теперь этот титул перейдет к другой японке – 116-летней Чийо Мияко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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