Японку Наби Таджиму признали самым старым человеком планеты семь
месяцев назад. Таджима воспитала девять детей и имела более 160
потомков Фото: 117 year old Nabi Tajima world's oldest living
person / Facebook Таджима родилась 4 августа 1900 года.Эту японку
признали самым старым человеком планеты после смерти 15
сентября 2017 года в возрасте 117 лет Виолет Мосс Браун из Ямайки,
сообщалось на сайте Общества геронтологических
исследований.Таджима воспитала девять детей и имела более 160
потомков.Associated Press пишет, что Таджима умерла в больнице в
поселке Кикай в префектуре Кагосима. Ее госпитализировали в
январе.Теперь этот титул перейдет к другой японке – 116-летней
Чийо Мияко.
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