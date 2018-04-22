Во время массовых протестных движений в Ереване, в Армении, которые длятся уже десять дней, правоохранители задержали лидера местной оппозиции Никола Пашиняна, после чего начала разгонять активистов, сообщает newsarmenia .

В соответствии с информацией издания, Пашинян был задержан во время шествия по улице Арцаха, в отношении участников протеста начали применять специальные средства, а активисты, в свою очередь, поднимают руки, чтобы показать, что у них нет вооружения, и протест - мирный.

Помимо этого, известно, что правоохранители задержали еще одного оппозиционера - Сасуна Микаеляна, который призвал митингующих оставаться на месте и ждать дальнейших распоряжений.

"Не бойтесь никого, не уходите никуда. Серж Саргсян ставит ультиматум нашей мирной демонстрации. Мы должны объединиться и освободить Никола Пашиняна", - сказал Микаелян во время задержания.

При этом местные СМИ утверждают, что полицейские в масках задержали еще нескольких протестующих.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Серж Саргсян призвал депутата оппозиции, а также лидера массовых протестов Никола Пашиняна к немедленным переговорам. Однако ранее оппозиционный депутат отказался от переговоров с Саргсяном.

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