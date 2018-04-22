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В школе в Запорожской области ученики отравились кондизделиями
22.04.2018 12:39
В школе в Запорожской области ученики отравились кондизделиями
Госпитализированы пятеро детей
В одной из школ в Запорожской области ученики отравились кондитерскими изделиями.
В школе в Запорожской области ученики отравились кондизделиями Фото: з відкритих джерел

Токмакский местная прокуратура установила, что 18 и 19 апреля по детского отделения Вольнянской центральной районной коммунальной больницы госпитализированы 5 детей, учащихся одного из учебных заведений Вольнянского района. Предварительный диагноз госпитализированных - острая кишечная инфекция, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По предварительным данным установлено, что отравление наступило вследствие употребления детьми в школе кондитерских изделий.

По данному факту были внесены сведения в Едрей и начато уголовное производство по ч.1 ст.137 ( «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей") и ч.1 ст.325 ( "Нарушение правил борьбы с эпидемиями ") УК Украины.

Напомним, что 12 детей попали в больницу с отравлением после участия в мероприятии, организованного благотворительным фондом в Северодонецке.

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