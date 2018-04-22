На Чернобыльской станции гвардеец задержал вора и вернул государству 122 413 гривен.

Как сообщается в материале Александра Васьковского на сайте Нацгвардии, 19 апреля в 11:50 на Государственном специализированном предприятии Чернобыльская атомная электростанция на объекте «Укрытие» старшина Руслан Мозоль, выполняя обязанности часового, задержал гражданина, который пытался вынести сварочный аппарат «View 6s» (121 000 гривен), шуруповерт «Зенит» (699 гривен) и комплект вспомогательных запчастей и инструмента к нему (714 гривны), информирует svodka.net.

«После выявления факта попытки незаконного выноса материальных ценностей с объекта часовой доложил начальнику стражи, который направил тревожную группу для сопровождения нарушителя в комендатуру объекта. В комендатуре объекта дежурным помощником коменданта объекта на правонарушителя был составлен протокол и передан в отдел режима физической защиты. Благодаря умелым и уверенным действиям военнослужащего, государству было возвращены средства на сумму 122 413 гривен», — отмечается в сообщении.

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