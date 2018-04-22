По факту отравления детей в одной из школ Запорожской области
открыли уголовное производство. В школе в Запорожской области
отравились дети Фото: pixabay.com Токмакская местная прокуратура
установила, что 18 и 19 апреля 2018 года в детское отделение
Центральной районной клинической больницы Вольнянского района
госпитализировали пятерых детей. "Предварительный диагноз
госпитализированных – острая кишечная инфекция. По
предварительным данным установлено, что отравление наступило
вследствие употребления детьми в школе кондитерских
изделий", – говорится в сообщении.Уголовное производство
открыли по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по
охране жизни и здоровья детей) и ч. 1 ст. 325 (нарушение правил
борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира