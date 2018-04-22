По факту отравления детей в одной из школ Запорожской области открыли уголовное производство. В школе в Запорожской области отравились дети Фото: pixabay.com Токмакская местная прокуратура установила, что 18 и 19 апреля 2018 года в детское отделение Центральной районной клинической больницы Вольнянского района госпитализировали пятерых детей. "Предварительный диагноз госпитализированных – острая кишечная инфекция. По предварительным данным установлено, что отравление наступило вследствие употребления детьми в школе кондитерских изделий", – говорится в сообщении.Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) и ч. 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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