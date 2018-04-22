По предварительным данным, в Афганистане раздался еще один взрыв

Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.

Кроме этого отмечается, что выросло и количество пострадавших - по последним данным их более 50 человек.

Полицейские говорят, что это был теракт. По их данным, террорист-смертник взорвал бомбу в дверном проеме офисов центра. Однако пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случай.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заявил, что дал распоряжение соответствующим службам оказать поддержку и помощь тем, кого коснулась "этот теракт.

В то же время сообщается, что в Афганистане прогремел второй взрыв за день, передает Khaama Press со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

Согласно сообщению, второй случай произошел также у центра регистрации избирателей (однако в провинции Баглан на северо-востоке страны) примерно за 2:00 после первой атаки.

В результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек, еще десять получили ранения.