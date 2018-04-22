|Теракт в Кабуле: десятки человек погибли, еще более 50 получили ранения
|22.04.2018 12:52
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В афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще 57 получили ранения, передает со ссылкой на The New York Times.
В то же время, телеканал TOLOnews сообщает, что в результате взрыва в Кабуле погибли, по последним данным, 31 человек.
Парламентские выборы в Афганистане должны состояться в октябре этого года.
"Талибан" и местная ветвь "Исламского государства", обе считают нелегитимными правительство Афганистана и демократические выборы. Пока ни одна из этих организаций не взяла на себя ответственность за набег.
Напомним, вчера в афганской провинции Нангархар автомобиль с местными жителями подорвался на мине.
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