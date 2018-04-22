В афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще 57 получили ранения, передает со ссылкой на The New York Times.

В то же время, телеканал TOLOnews сообщает, что в результате взрыва в Кабуле погибли, по последним данным, 31 человек.

Парламентские выборы в Афганистане должны состояться в октябре этого года.

"Талибан" и местная ветвь "Исламского государства", обе считают нелегитимными правительство Афганистана и демократические выборы. Пока ни одна из этих организаций не взяла на себя ответственность за набег.

Напомним, вчера в афганской провинции Нангархар автомобиль с местными жителями подорвался на мине.

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