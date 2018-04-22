Также Тегеран рассматривает и ряд других "радикальных мер"

Иран пригрозил "энергично" восстановить обогащения урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы, передает Deutche Welle.

При этом Зариф заверил, что Иран не стремится получить ядерное оружие, и вероятной ответом на выход США по атомной соглашения станет восстановление программы по обогащению урана.

Комментируя запланирован саммит между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, Зариф предостерег другие страны от переговоров с США.

"(США ведут переговоры по принципу, - ред.) Что мое, то мое, а что ваше - то можно обсуждать", - пояснил он.

Напомним, что 4 января 2018 Министерство финансов США ввело санкции против пяти иранских компаний в связи с разработкой и производством баллистических ракет.

Также США впервые продемонстрировали доказательства того, что Иран поставляет оружие повстанцам-хусит в Йемене, что является нарушением резолюции ООН.

Президент США Дональд Трамп заявил о несоблюдении Ираном "духа" ядерной сделки. Трамп не заявил о выходе США из соглашения, однако его решение не подтверждать Конгресса выполнения Ираном своих обязательств предоставило американским законодателям возможность проголосовать за возобновление санкций против Ирана.