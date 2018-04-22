|Украинцев предупредили о пике весеннего звездопада Лириды
|22.04.2018 12:56
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В ночь на понедельник, 23 апреля, жители Украины станут свидетелями пика метеорного потока Лириды, пишут Украинские новости.
В соответствии с информацией, предоставленной изданием, звездопад стартовал еще 16 апреля, однако именно этой ночью он достигнет своего максимального значения.
Свое имя звездопад Лириды получил, благодаря близкому расположению к созвездию Лира. Так, количество сгораемых частиц будет около 20 метеоров в час, поток будет виден в Северном полушарии планеты.
В том случае, если ночное небо будет ясным, все жители земли смогут понаблюдать за данным космическим явлением. Как гласят поверья, во время звездопада необходимо загадывать желания, при этом верить в их обязательное исполнение.
Как сообщал svodka.net.uа, в ночь на среду, 31 января, в ночном небе люди смогли наблюдать суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и "голубой Луной". По отдельности все три явления случаются довольно часто, однако в один и тот же день они еще ни разу не выпадали при жизни нынешнего поколения.
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