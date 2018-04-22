Оккупационные власти при строительстве Керченского моста допустил несколько критических ошибок. Скандальный объект еще не сдан в эксплуатацию, а брак уже начал проявляться. На брак обратил внимание пользователь Твиттера под ником «Крымец».

Он опубликовал фотографии 256-й опоры, которая испещрена трещинами. Рядом с ней возведены строительные леса, «косяк» лихорадочно пытаются исправить, информирует svodka.net.

Отмечается, что это не единственная пострадавшая опора. Знакомые с ситуацией строители уверяют, что проблема в «инновационной» технологии заливки колонн.

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